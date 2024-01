Golpistas estão se passando por representantes do Ivisa-Rio para pedir dinheiro - Divulgação / Ivisa-Rio

Publicado 26/01/2024 07:55 | Atualizado 26/01/2024 08:00

Rio- O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) fez um alerta sobre golpistas que estão se passando por representantes do órgão para pedir dinheiro através de transferências bancárias. Os criminosos alegam que para realizar as ações de fiscalização é necessário o pagamento de uma taxa. No entanto, essas vistorias não envolvem nenhum tipo de cobrança.

O Ivisa-Rio informou que os servidores que fazem a fiscalização são identificados com coletes, crachás e devem apresentar a documentação para a fiscalização. Segundo o instituto, não há nenhum tipo de contato, via ligação ou mensagem, com estabelecimentos e instituições para avisar previamente sobre as ações.

O órgão ressaltou, ainda, que não entre em contato para solicitar documentos, informações bancárias e confidenciais. Além disso, a Vigilância Sanitária destacou que falsa fiscalização é crime e orientou para que, caso alguém receba ou testemunhe um contato suspeito, denuncie pelo 1746 e procure as autoridades policiais.