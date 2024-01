Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Renan Areias / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/01/2024 18:46 | Atualizado 26/01/2024 19:08

Rio - Um corpo de um homem, de 60 anos, foi encontrado, nesta quinta-feira (25), em um rio de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. O bairro sofreu com uma constante troca de tiros entre milícia e tráfico em diferentes horários do dia. Três mortes foram confirmadas na região

O cadáver de Marcelo Cordeiro Oliveira estava boiando em um rio que cruza a Avenida Engenheiro Souza Filho. Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para o local e encontraram o cadáver. A corporação informou que a área foi isolada para realização de perícia.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento para esclarecer os fatos. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

Dia de confrontos com mortes

A região de Rio das Pedras sofreu com um intenso confronto na madrugada desta quinta-feira (25) devido a uma disputa entre traficantes e milicianos. A troca de tiros também envolveu grupos de criminosos da Gardênia Azul. Dois homens morreram e um ficou ferido. Já na parte da noite, Carlos Henrique Moura, de 28 anos, foi encontrado morto em um valão na Avenida Canal do Anil.

A disputa pelo controle de território na região ocorre há mais de um ano e provoca uma rotina de violência. Segundo relatos, milicianos invadiram a Gardênia Azul durante a madrugada, que havia sido tomada por traficantes e, além dos tiros, granadas também teriam sido lançadas. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir o intenso confronto e ver barricadas em chamas. Uma van chegou a ser incendiada pelos bandidos. Em resposta, o Comando Vermelho (CV) teria atacado a região do Rio das Pedras.

Na Avenida Canal do Anil, na Gardênia Azul, policiais do 31º BPM encontraram dois homens mortos no chão e um veículo com diversas marcas de tiros. A área foi isolada para perícia e a DHC assumiu o caso. Ainda na região, os militares localizaram um ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara).

No mesmo local, durante a noite, Carlos Henrique Moura foi encontrado morto dentro de um valão. A Polícia Civil informou que a DHC foi acionada e abriu uma investigação sobre o caso.