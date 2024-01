Bondinho e o Pão de Açúcar são dois dos principais cartões de visita da cidade. Na região central, o Museu do Amanhã oferece muito conhecimento e um lindo pôr do sol - Alexandre Macieira/Rio CVB

Bondinho e o Pão de Açúcar são dois dos principais cartões de visita da cidade. Na região central, o Museu do Amanhã oferece muito conhecimento e um lindo pôr do solAlexandre Macieira/Rio CVB

Publicado 26/01/2024 17:58 | Atualizado 26/01/2024 18:19

Rio - Após todo o sucesso e repercussão positiva do Réveillon do Rio de Janeiro , membros do Instituto Coalizão Rio se uniram para lançar uma campanha para que os cariocas e todos as pessoas acolhidas pela Cidade Maravilhosa declarem seu amor.

fotogaleria



"Eu Amo o Rio" tem o objetivo de mostrar o lado bom não só da cidade, mas de todo estado: suas belezas, benefícios e para isso vale toda forma de amor. A ideia é incentivar essa ação nas redes sociais através de fotos das paisagens, vídeos, poemas, músicas e o que mais a imaginação permitir.



Luís Cláudio Leão, presidente do instituto, é nascido e criado no Leblon, na Zona Sul, e apaixonado pela cidade. A ideia, segundo ele, é melhorar a imagem do Rio para turistas de todo Brasil e do exterior, já que nos últimos anos os noticiários dão mais espaço às tragédias, o que prejudica e amedronta quem não conhece o Rio de perto.



"A imagem do Rio está muito ruim, a gente precisa fazer um movimento de empatia, com todos os cariocas, incluindo artistas e mostrar uma agenda positiva do Rio, qualquer um pode pegar, tirar uma foto, postar no Instagram falando o que o Rio tem de bom. A ideia surgiu após o sucesso do Réveillon do Rio, que teve uma repercussão da mídia muito boa. Houve um comentário geral elogiando a questão de segurança. Aí eu falei, a gente tem que aproveitar essa onda e começar a reverberar não só essa questão, mas outra coisas que o Rio de Janeiro tem de maravilhosas, mas as pessoas não falam", explica Luís.



Leão ressalta que muita gente se assusta com o noticiário nacional e acaba ficando com medo de visitar o Rio de Janeiro, mesmo com o saldo positivo. Segundo levantamento do Instituto de Segurança Público, divulgado em novembro de 2023, "Eu Amo o Rio" tem o objetivo de mostrar o lado bom não só da cidade, mas de todo estado: suas belezas, benefícios e para isso vale toda forma de amor. A ideia é incentivar essa ação nas redes sociais através de fotos das paisagens, vídeos, poemas, músicas e o que mais a imaginação permitir.Luís Cláudio Leão, presidente do instituto, é nascido e criado no Leblon, na Zona Sul, e apaixonado pela cidade. A ideia, segundo ele, é melhorar a imagem do Rio para turistas de todo Brasil e do exterior, já que nos últimos anos os noticiários dão mais espaço às tragédias, o que prejudica e amedronta quem não conhece o Rio de perto."A imagem do Rio está muito ruim, a gente precisa fazer um movimento de empatia, com todos os cariocas, incluindo artistas e mostrar uma agenda positiva do Rio, qualquer um pode pegar, tirar uma foto, postar no Instagram falando o que o Rio tem de bom. A ideia surgiu após o sucesso do Réveillon do Rio, que teve uma repercussão da mídia muito boa. Houve um comentário geral elogiando a questão de segurança. Aí eu falei, a gente tem que aproveitar essa onda e começar a reverberar não só essa questão, mas outra coisas que o Rio de Janeiro tem de maravilhosas, mas as pessoas não falam", explica Luís.Leão ressalta que muita gente se assusta com o noticiário nacional e acaba ficando com medo de visitar o Rio de Janeiro, mesmo com o saldo positivo. Segundo levantamento do Instituto de Segurança Público, divulgado em novembro de 2023, o estado do Rio reduziu a letalidade violenta e chegou ao menor número de vítimas em 32 anos.

"A gente tem que fazer uma contra onda. Tem toda uma indústria que depende do turismo. Eu acredito nessa força da onda social e mostrar não só a cidade, a gente tem a região serrana, a Costa Verde, a região das fazendas de Vassouras, museus, o por do sol, o Cristo, Pão de Açúcar, tem muita coisa pra mostrar", sugere, ele, declarando seu amor à Cidade Maravilhosa em seguida.



"Acho a cidade o lugar mais lindo do mundo, sou apaixonado pelo Rio. A gente criou um grupo de empreendedores do Rio aqui, um grupo de empreendedores do Brasil pra incentivar as pequenas e médias empresas. E agora a gente resolveu criar um grupo de empreendedores do Rio pra poder juntar dentro das convergências de todo o setor produtivo do Rio. A gente juntou o setor produtivo, o setor acadêmico e o setor público político pra poder, dentro das nossas convergências, alavancar o desenvolvimento e sustentar a construção do Rio", conclui o presidente do instituto.



E você? Já declarou seu amor ao Rio hoje?



Sobre o Instituto Coalizão Rio



O Instituto Coalizão Rio é uma entidade sem fins lucrativos composta por lideranças políticas, setoriais e empresariais para propor e apoiar políticas públicas baseadas em evidências, que impactem no desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro.



Entre os principais objetivos da entidade estão o de identificar oportunidades de melhorias do ambiente de negócios e desenvolver políticas públicas com os integrantes do Estado; colaborar para a superação de barreiras para realização de projetos favoráveis ao Rio; fomentar o empreendedorismo, inovação e desburocratização e lutar por recursos e investimentos para o Estado do Rio de Janeiro.