Com o aumento da vazão de água, a estrutura poderia entrar em colapso estrutural e cair - Divulgação/Seop

Publicado 26/01/2024 15:52 | Atualizado 26/01/2024 16:06

Rio - Uma construção irregular de dois pavimentos foi demolida, nesta sexta-feira (25), em Vargem Grande, na Zona Oeste. A estrutura tinha aproximadamente 60 m² de área, estando ainda em fase de alvenaria e desocupada. Toda a construção foi erguida sobre a calha do canal de Sernambetiba, em cima de uma área aterrada de forma irregular, estreitando a calha original do canal e provocando o represamento parcial do fluxo natural da água. Ação foi realizada pela Secretaria de Ordem Pública do Rio (Seop).

De acordo com engenheiros da prefeitura, em caso de chuva forte e, considerando a estrutura da construção ser muito precária, os ocupantes do imóvel correriam grande risco. Com o aumento da vazão de água, a estrutura poderia entrar em colapso e cair.



Uma outra construção, próxima a que foi demolida, e com as mesmas características, foi notificada e embargada pela Subsecretaria de Gestão das Bacias Hidrográficas (Rio Águas). Uma nova operação de demolição será programada no local para prevenir um possível desabamento.



"Já há algum tempo estamos dando um recado muito claro que não toleramos construções irregulares na cidade do Rio. Desta vez estamos aqui em Vargem Grande realizando a demolição deste imóvel erguido sem nenhuma autorização e que colocava em risco seus futuros ocupantes, uma vez que foi erguido sobreo canal de Sepetiba. Seguiremos nossa atuação com foco na preservação de vidas e ordenamento da cidade", destaca o secretário Brenno Carnevale, da Seop.