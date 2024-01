Ministério Público do Rio de Janeiro - MPRJ - Foto: Google Mapas - Reprodução

Ministério Público do Rio de Janeiro - MPRJFoto: Google Mapas - Reprodução

Publicado 26/01/2024 18:46

Rio - A dentista Karina Lepre Franco foi condenada a 17 anos de cadeia por encomendar a morte do próprio marido, Vagner Franco, gerente de uma petrolífera, em 2019. O objetivo do crime, de acordo com as investigações, era obter R$ 200 mil de indenização de um seguro de vida. O executor do crime, o miliciano Anderson no Nascimento Marinho, conhecido como 'Thor', pegou 19 anos de prisão. Ambos foram enquadrados nos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Karina teria contratado Anderson, que seria miliciano no Recreio, Zona Oeste, para executar o marido. Karina conheceu Thor quando ele foi ao seu consultório cobrar uma taxa imposta pela milícia. Ela pagou R$ 10 mil para que Anderson executasse Vagner.

Vagner era gerente da Shell Brasil e desapareceu no dia 7 de fevereiro de 2019, após sair do consultório de Karina na comunidade do Terreirão, no Recreio. Na época, as investigações revelaram que Franco foi levado para a Região dos Lagos, onde Anderson foi criado. A família do executivo chegou a anunciar o desaparecimento, mas três dias depois o corpo foi encontrado em uma praia em Rio das Ostras.