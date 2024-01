Caso é investigado pela 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) - Reprodução

Caso é investigado pela 159ª DP (Cachoeiras de Macacu)Reprodução

Publicado 26/01/2024 14:54 | Atualizado 26/01/2024 16:17

Rio - A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (26), que identificou o suspeito de atropelar M.J.V.C, de 3 anos, e o intimou a prestar depoimento sobre o caso. A menina teve a morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (25) no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O caso é investigado pela 159ª DP (Cachoeiras de Macacu). Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e a investigação segue em andamento.

A menina teve a morte cerebral confirmada na tarde desta quinta-feira (25) no Heat, após ser atropelada por uma moto no dia 17 de janeiro em uma rua calma de Cachoeiras de Macacu, também na Região Metropolitana do estado.

Segundo Jocilene Moura, avó a criança, o responsável pelo atropelamento seria um adolescente, de 16 anos. Ele teria tentado desviar, mas não conseguiu e acabou acertando sua neta. A criança teve traumatismo craniano e passou por duas unidades de saúde do município antes de chegar no Heat.

"Ele tentou desviar, mas não conseguiu. Minha neta teve traumatismo craniano e foi socorrida para a UPA da região e em seguida levada para o hospital municipal. Mas devido a gravidade do acidente fizeram a transferência para o Hospital Alberto Torres. Demos a placa da moto e o endereço do depósito de gás onde o rapaz trabalha. Ele é menor de idade e mesmo depois do acidente continua pilotando a moto. Queremos Justiça. Eles acabaram com a nossa família", disse a avó.

Ao lado dos pais e dos avós, o irmão de M.J., de 6 anos, acompanhou o plantio de uma muda de jasmim no Jardim do Doador de Órgãos do Heat, após a família autorizar a doação. A equipe de transplante deve captar o fígado, rins e outros órgãos da menina. O coração da vítima também foi captado.