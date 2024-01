Arma apreendida com o militar da reserva em Niterói, na Região Metropolitana do Rio - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 26/01/2024 13:02 | Atualizado 26/01/2024 13:03

Rio - Um tenente-coronel da reserva do Exército foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (26), por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Federal contra o comércio clandestino de armas. O militar estava em casa, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo as investigações, o homem, de 50 anos, estaria em posse de 33 armas de fogo ilegalmente. O militar teve o registro e autorização de posse de arma cassados pelo Exército Brasileiro em 2023. Ele já havia sido investigado em 2019 por desvio de armamento enquanto era o chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) na 1ª Região Militar.

Durante a as buscas na casa do militar, a PF localizou o revólver em situação irregular, o que levou à prisão do investigado. No local, também foi apreendido um número considerável de munições. A prisão foi realizada com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RJ) e das polícias Militar e Civil do Rio.

Após as formalidades legais, o militar será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações vão continuar para identificar o destino das demais armas de fogo.