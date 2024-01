Menina estava internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 25/01/2024 16:21 | Atualizado 25/01/2024 16:56

Rio - Uma menina de 3 anos, vítima de um atropelamento por moto, teve a morte cerebral confirmada, no início da tarde desta quinta-feira (25), pela equipe médica do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O acidente aconteceu em Cachoeiras de Macacu, também na Região Metropolitana, e teria sido causado por um adolescente, de 16 anos.

M.J.V.C foi atropelada em uma rua calma na tarde da última quarta-feira (17). Ela brincava com outras crianças quando foi atingida por uma moto pilotada por um adolescente, de 16 anos. Segundo Jocilene Moura, avó da menina, o jovem tentou desviar, mas não conseguiu e acabou acertando sua neta. A criança teve traumatismo craniano e passou por duas unidades de saúde do município antes de chegar no Heat.

"Ele tentou desviar, mas não conseguiu. Minha neta teve traumatismo craniano e foi socorrida para a UPA da região e em seguida levada para o hospital municipal. Mas devido a gravidade do acidente fizeram a transferência para o Hospital Alberto Torres", relatou a avó.

O caso foi registrado na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu). De acordo com a parente, o adolescente continua pilotando a moto mesmo após o acidente.



"Demos a placa da moto e o endereço do depósito de gás onde o rapaz trabalha. Ele é menor de idade e mesmo depois do acidente continua pilotando a moto. Queremos Justiça. Eles acabaram com a nossa família", disse a autônoma.

Ao lado dos pais e dos avós, o irmão de M.J., de 6 anos, acompanhou o plantio de uma muda de jasmim no Jardim do Doador de Órgãos do Heat, após a família autorizar a doação. A equipe de transplante deve captar o fígado, rins e outros órgãos da menina.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.