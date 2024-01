Moradores de Belford Roxo acompanham buscas por Elaine Cristina de Souza Gomes, 46 - Armando Paiva/Agência O Dia

Moradores de Belford Roxo acompanham buscas por Elaine Cristina de Souza Gomes, 46Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 25/01/2024 16:22

Rio – As buscas por Elaine Cristina de Souza Gomes, de 46 anos, e Jackson Pinheiro da Silva, 49, chegaram ao 13º dia nesta quinta-feira (25). Eles estão desaparecidos desde os temporais que atingiram o Rio e parte da Região Metropolitana em 13 e 14 de janeiro.

O Corpo de Bombeiros afirma que drones, barcos e mergulhadores fazem o trabalho em toda a extensão do Rio Botas, em Belford Roxo. A Baía de Guanabara, onde desaguam os rios que cortam a Baixada Fluminense, está sendo monitorada com um sonar que rastreia o fundo do mar.

Elaine desapareceu na noite do dia 13, quando voltava de carro para casa com seu marido. O veículo em que estavam foi atingido por uma enxurrada e caiu no Rio Botas. O companheiro conseguiu sair e tentou soltar seu cinto de segurança e segurar sua mão, mas ela escorregou e foi levada pela água. O homem foi resgatado por moradores do local.

Jackson foi levado por uma correnteza que se formou no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. As buscas foram realizadas por militares em Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque.

Temporais deixaram 12 mortos