Alemão permanece preso sob custódia no Hospital Estadual Alberto TorresDivulgação

Publicado 25/01/2024 13:41 | Atualizado 25/01/2024 16:07

Rio - A Polícia Civil investiga o caso de um alemão que agrediu a companheira e tentou esfaquear o sogro, na madrugada desta quinta-feira (25), no bairro Maria Paula, em São Gonçalo. O estrangeiro foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Segundo informações da Polícia Militar, o pai da vítima tentou defendê-la das agressões do marido e entrou em luta corporal com o genro, que estava com uma faca. Durante a briga, o pai da vítima conseguiu tirar a faca da mão do alemão e o esfaqueou.

Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) informaram que foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal contra mulher. No local, os PMs encontraram o alemão ferido. Durante a ação, o pai da vítima precisou ser contido pelos policiais, e acabou sendo baleado na perna. O sogro e o genro foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Um terceiro homem, que se identificou como militar da Marinha, estava no local tentando ajudar a mulher.

Um boletim emitido pela unidade de saúde informa que o estrangeiro está preso sob custódia e seu quadro de saúde é considerado estável. Já o sogro foi atendido e liberado. A mulher do agressor e o militar da Marinha prestaram depoimento na 75ª DP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado.