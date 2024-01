Michel Swire Magioli foi filmado tentando subornar policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) - Divulgação

Publicado 25/01/2024 21:35 | Atualizado 25/01/2024 21:41

Rio - Um traficante que fornecia drogas para bairros da Zona Sul do Rio foi filmado tentando subornar policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) para não ser preso, nesta quinta-feira (24). Assista ao vídeo abaixo. Michel Swire Magioli, de 27 anos, foi abordado por policiais da especializada quando saía de casa, na Tijuca, Zona Norte do Rio, dirigindo um carro de luxo.

No veículo, os agentes encontraram drogas escondidas no painel do veículo, que seriam entregues aos compradores, em sua maioria na Zona Sul. Ao ser questionado sobre o material, Michel confessou que tinha mais tabletes de drogas escondidos em casa. No local, os policiais encontraram mais drogas, cigarros eletrônicos contendo THC, princípio ativo da maconha, além de R$ 9 mil em espécie, 755 dólares e 400 pesos uruguaios. O material ficou apreendido com a Polícia Civil.

Em sede policial, Michel, preso por tráfico de drogas, ofereceu R$ 10 mil ao delegado Allan Duarte e para outros policiais que estavam no plantão, para evitar o flagrante. A tentativa de suborno foi filmada por um outro policial que estava na sala. Michel, de camisa azul, aparece conversando com o delegado.

"O combinado não sai caro, entendeu? Tipo, falar, somos oito aqui, quero dez pra cada. Pô, eu tenho capacidade, entendeu? Pra gente resolver da melhor forma”, tenta negociar Michel. O delegado então indaga o preso para confirmar que ele estaria propondo oferecer dinheiro. "Você está me oferecendo dinheiro pra não efetuar uma prisão em flagrante? De tráfico de drogas? R$ 10 mil?”, questiona Duarte.

Em seguida, o delegado diz que Michel iria responder por corrupção ativa, além de tráfico de drogas. O traficante tenta argumentar falando que é de família boa e que não precisava estar no esquema de tráfico de drogas.

Veja o vídeo:

Traficante de drogas preso na Tijuca, Zona Norte do Rio, é filmado tentando subornar delegado



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/QUvI3xhn53 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 26, 2024

De acordo com a especializada, o material apreendido na casa de Michel dá indícios de que possuem origem do exterior e são vendidos para consumidores com alto poder aquisitivo, já que o material tem valor alto. As investigações continuam na DRFA para identificar os responsáveis por entrar com as drogas no Brasil.

Michel possui duas anotações criminais, sendo uma por violência doméstica ao agredir a namorada em um posto de combustíveis na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em 2018, e outra por tráfico de drogas em 2016, quando foi preso em flagrante com drogas sintéticas, material de endolação e uma balança de precisão.