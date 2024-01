A operação foi realizada por policiais da 12ª DP (Copacabana) - Reprodução / Google

Publicado 25/01/2024 18:58

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (25), dois condenados por roubo e um por homicídio durante uma operação em diferentes pontos do Rio. Os três estavam escondidos após cometer crimes nos estados do Ceará e Paraíba.

Edilson de Sousa Costa, de 41 anos, foi preso no Joá, na Zona Oeste. Ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por um assassinato cometido na cidade Tamboril, no Ceará, no ano de 2010. De acordo com as investigações, Edilson estava alcoolizado em um bar quando discutiu com a vítima por ela ter se recusado a pagar uma dose de bebida para ele. O criminoso, então, pegou uma espingarda e atirou no outro homem.

A vítima, que ainda foi espancada no local, passou por duas cirurgias e sobreviveu. Edilson ficou preso preventivamente durante seis meses, quando foi liberado para responder em liberdade por homicídio duplamente qualificado. Após a condenação, em janeiro de 2015, ele não foi encontrado para cumprimento de pena e fugiu para a capital fluminense, onde foi preso nesta quinta-feira.

Em Madureira, na Zona Norte, policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam Moisés Felipe Araújo Bernardo, de 33 anos, condenado por roubo em João Pessoa, na Paraíba. Em 2016, o criminoso e um comparsa usaram uma moto para assaltar uma mulher. A dupla foi perseguida e presa por guardas municipais.

Após quatro meses preso, Moisés foi liberado para responder o caso em liberdade, sendo condenado, em 2017, a seis anos e oito meses de prisão em regime semiaberto. Cerca de um ano depois, ele deixou o presídio e não retornou. Após fugir para o Rio, o criminoso ficou foragido por cinco anos e foi detido nesta quinta-feira.

Renato da Silva Souza, preso no Jardim Botânico, na Zona Sul, também foi condenado por roubo. Em agosto de 2014, ele e outro criminoso roubaram celulares de duas mulheres na cidade de Sobral, no Ceará. No assalto, eles usaram uma faca e um revólver.

A primeira vítima estava chegando em casa com a filha de 2 anos quando foi roubada. Já a segunda estava caminhando pela rua quando a dupla se aproximou de moto e levou o aparelho. Os bandidos foram presos enquanto esperavam em uma loja pelo desbloqueio dos celulares.

Renato foi condenado a 13 anos e quatro meses de prisão e, após cumprir dois anos e sete meses, passou para regime semiaberto. Em 2017, ele fugiu para o Rio de Janeiro, onde ficou foragido por quase sete anos.

Os três foragidos eram alvos da Operação Mnemosine, realizada pela 12ª DP (Copacabana). Em um primeiro momento, os policiais acreditavam que o trio estava no mesmo bairro, na área da distrital. No entanto, após investigação, eles foram encontrados em diferentes endereços.