Por conta do acidente, o trecho da Avenida Brasil sofreu com congestionamento - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/01/2024 19:06 | Atualizado 25/01/2024 19:10

Rio - Manoel Barreto, de 62 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (25), em uma colisão entre dois caminhões, na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, Zona Oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel de Realengo foram acionadas às 15h12. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no local.

Por causa do acidente, uma faixa da pista ficou ocupada. O trânsito chegou a apresentar congestionamento. Até o momento, a via continua com lentidão no trecho.