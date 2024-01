Vila do Abraão é o maior centro da Ilha Grande, na Costa Verde do Rio - Arquivo /Agência O Dia

Publicado 25/01/2024 17:45 | Atualizado 25/01/2024 18:13

Rio - Moradores e turistas convivem desde o início do ano com a falta total ou parcial de energia na Vila do Abraão, principal centro da paradisíaca Ilha Grande, na Costa Verde do Rio. Para a Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande, o aumento da população e do comércio local não foi acompanhado de adequação da rede elétrica.



O efeito da instabilidade é o desconforto, diante das recentes ondas de calor, prejuízo com perda de mantimentos e de clientes no período de alta temporada e até mesmo a contaminação das águas. Isso porque as bombas que operam o sistema de esgoto param de funcionar com a falta de luz, fazendo com que os dejetos transbordem para os córregos, rios e praias da Vila do Abraão.

Vazamento de esgoto em córrego na Vila do Abraão Arquivo pessoal/O DIA



Os moradores fizeram um Os moradores fizeram um protesto na tarde da última terça-feira (23) na Praça do Abraão e uma reunião foi marcada para a tarde desta quinta-feira (25). O encontro com o secretário de Governo e Relações Institucionais de Angra dos Reis, no entanto, foi cancelado de última hora sem ser reagendado.

Em ofício enviado em janeiro do ano passado para os órgãos públicos, uma comissão de moradores apresentou relatório do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) que identificou que os três córregos - do posto de saúde, do bambuzal e do camping - estavam com nível alto de contaminação. O vice-presidente da Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande, Fábio Nunes Ferreira, afirma que os moradores cobram há mais de cinco anos melhorias e o problema só piora.



"Nós sempre sofremos com problemas de fornecimento elétrico na Ilha Grande. A maioria dos comércios, pousadas, restaurantes têm gerador. Isso vem se arrastando a anos. Nos últimos meses, as interrupções são diárias e prolongadas. Temos períodos de 12h, 24h até 36h sem energia. Por vezes, tem energia, mas com a voltagem baixa: 96 ou 100 V. Alguns equipamentos, como ar-condicionado, não tem nem força para armar", exemplifica Fábio.



Biomédica e moradora da Ilha Grande, Aline Lisboa, 38 anos, é gerente de uma agência de turismo na Vila do Abraão. Ela ressalta que a situação causa prejuízo em uma comunidade que já tem um custo alto de vida. No momento em que conversou com O DIA, na manhã desta quinta-feira, o centro mais urbanizado da ilha estava sem energia.



"Não é só quem vive do turismo que está tendo prejuízo. Quem trabalha com hospedagem, tem restaurante está tendo muito prejuízo, mas muitas vezes o morador assalariado também. O pessoal trabalha o mês inteiro, faz a compra de mês para sustentar até cinco pessoas numa casa e tá perdendo os alimentos na geladeira. É surreal demais", critica Aline.



Aqueles que têm gerador, também precisam gastar para mantê-los funcionando. "Pros que têm gerador, é um custo absurdo de manutenção e combustível. Hoje mesmo gastei R$ 1.500 em combustível e R$ 800 para fazer a manutenção do gerador", conta Fábio, que também é comerciante na Ilha Grande.



Aline acrescenta que a temporada é uma oportunidade de os moradores obterem uma renda extra em meio a um lugar de alto custo. "A energia também é muito cara. O custo de vida de um modo geral é muito alto: aluguel, a energia, a alimentação. Se a pessoa optar por ir pro continente fazer compras, tem o custo com transporte com a barca, com o Flex. No verão que se pode fazer um extra, ganhar um dinheirinho a mais, acaba tendo esse prejuízo por conta da energia", analisa.



Saneamento precário



Segundo a Associação dos Meios de Hospedagem, o sistema de saneamento na Ilha Grande é precário e piora com a interrupção do fornecimento de energia. "A gente vem lutando para tentar melhorar o sistema de esgotamento sanitário do Abraão. As bombas simplesmente param de funcionar sem energia. Nesses períodos de falta de luz, a gente tem uma quantidade grande de esgoto sendo lançado nas praias", lamenta Fábio Nunes.



Ofícios foram enviados para a Prefeitura de Angra e para a empresa de saneamento de Angra, Saae, com imagens e análise comprovando que os rios estão contaminados. "Com todas as nossas cobranças estamos sendo ignorados e o problema só aumenta", desabafa o vice-presidente da associação.



Para o representante, a concessionária Enel tenta associar a falta de energia a eventos climáticos. Ele, no entanto, acredita que os investimentos não acompanharam o crescimento da população e dos serviços da Vila de Abraão. "A rede não suporta mais. Começam os curtos-circuitos com transformador pegando fogo. Há simplesmente uma sobrecarga. Não é nenhum evento climático", avalia.

Transformador apresenta fumaça na Vila do Abraão Arquivo pessoal/O DIA



A Enel Distribuição Rio afirmou que técnicos da companhia trabalham para normalizar o fornecimento de energia para a Vila do Abraão, após um desarme no circuito que alimenta a localidade, causado pela queda de uma árvore sobre a rede no continente. A companhia ressalta que possui equipes destacadas exclusivamente para a ilha e atribui a demora na normalização à complexidade topográfica e a dificuldade de acesso. A Enel disse ainda que investiu R$ 58 milhões nos últimos cinco anos na Ilha Grande.



"Aliada às manutenções, a empresa tem investido fortemente na instalação de tecnologias de ponta na rede elétrica, como equipamentos comandados remotamente. Os aparelhos permitem a operação do sistema elétrico de forma mais ágil e eficiente em casos de falhas. Também são realizadas ações de combate às ligações clandestinas de energia, que prejudicam significativamente o fornecimento", afirmou em nota. "A companhia acrescenta que mantém um grupo de trabalho atualmente com representantes da prefeitura e uma relação de respeito e transparência com seus públicos", finaliza a Enel.



O Inea informou que não foi acionado sobre as ocorrências.



