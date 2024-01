O homem foi agredido próximo de um ônibus - Reprodução

Publicado 26/01/2024 12:27 | Atualizado 26/01/2024 13:37

Rio - Um homem foi agredido por populares após acusação de roubo na Avenida Vicente de Carvalho, na Zona Norte, nesta quinta-feira (25). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que ao menos dois homens o agridem com um capacete e um pedaço de madeira.

O caso acontece próximo de um ônibus, no bairro Vicente de Carvalho. Segundo relatos, o homem teria tentado assaltar os passageiros do veículo. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41ºBPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal na região. Chegando ao local, um homem foi encontrado caído no chão, acusado de roubo.



O suspeito e o namorado, segundo ele, tentaram fugir dos populares que o agrediram, mas não conseguiram. Os dois homens foram socorridos e levados para o Hospital Salgado Filho. O caso foi registrado na 27ªDP (Vicente de Carvalho).