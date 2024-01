Operação apreendeu duas pistolas, munições, rádio e drogas - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 26/01/2024 10:55 | Atualizado 26/01/2024 14:36

Rio - Um homem apontado como gerente do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste, foi preso por policiais militares do 14º BPM (Bangu) nesta quinta-feira (25). Patrick da Silva Rodrigues, de 25 anos, estava foragido e era bastante próximo de Leonardo Farinazo Pampuri, o Léo Barrão, chefe do tráfico na região, que está foragido. Matheus Augusto Genuíno Esteves, de 23 anos, e Ítalo Lima de Abreu, 20, também foram detidos.

De acordo com a Polícia Militar, durante uma operação em área de mata na Vila Progresso, os agentes receberam informações importantes do Disque Denúncia sobre um ponto de venda de drogas e localizaram três homens em atitude suspeita na altura da Rua Faixa da Adutora.

Líder o tráfico na Vila Kennedy, Léo Barrão é procurado pela polícia Divulgação / Disque Denúncia

Com os bandidos, também foram apreendidos duas pistolas, munições, um rádio transmissor, um celular e dois relógios, além de 700 cápsulas de cocaína, 610 pedras de crack, 90 trouxinhas de skank e 25 tabletes de maconha. A Vila Kennedy é dominada pelo Comando Vermelho.

O caso foi encaminhado à 34ª DP (Bangu), onde foi verificado que havia um mandado de prisão contra Patrick por fuga. O três presos vão responder por tráfico e associação ao tráfico.