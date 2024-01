TRE vai tirar 50 seções eleitorais de áreas da milícia na Zona Oeste - Reprodução/TRE-RN

Publicado 26/01/2024 11:54 | Atualizado 26/01/2024 12:02

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) vai alterar 50 seções eleitorais em áreas da Zona Oeste dominadas por milicianos. O objetivo é garantir que as eleições municipais deste ano aconteçam sem a influência do crime organizado. As alterações, que ainda não foram definidas, estão sendo baseadas em dados das polícias Federal, Rodoviária, Civil e Militar, além da Guarda Municipal e dos Ministérios Públicos Federal e Estadual.

A lista com os locais que sofrerão alterações ainda não foi divulgada. No entanto, o TRE informou que as regras para alocar os eleitores vão seguir as mesmas, como, por exemplo, a proximidade da área de abrangência onde o eleitor está inscrito.



Um estudo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (UPPUR / UFRJ) divulgado em novembro de 2023 revelou a forte influência das milícias nas eleições de 2022 no Rio. Segundo o levantamento, 14,8% dos eleitores estavam cadastrados para votar em locais de votação situados em territórios controlados pela milícia. Outros 9,7% estão localizados em territórios dominados pelo tráfico de drogas. Portanto, somando todos os eleitores registrados nestes locais, cerca de 25% dos eleitores votam em áreas sob algum controle armado.

Em comparação com as eleições realizadas em 2012, o estudo mostra que o número total de eleitores cadastrados para votar nesses locais aumentou 29,3%. Nesses dez anos, levando em conta apenas as áreas controladas pela milícia, o aumento foi de 41,5%, enquanto o percentual de eleitores votando em áreas sob controle do tráfico permaneceu praticamente o mesmo.

O estudo indica um “efeito milícia” sobre os resultados eleitorais, o que mostra que as áreas controladas por esses grupos apresentaram certas tendências políticas diferenciando do restante da Região Metropolitana do Rio.

Guerra

Há mais de um ano, as comunidades das Zonas Oeste vivem cenários de guerra por conta da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretendem expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Recentemente, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.