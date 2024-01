Comércio da Vila do Abraão na Ilha Grande reclama com a falta de luz - Divulgação/arquivo

Publicado 24/01/2024 22:06 | Atualizado 24/01/2024 22:09

Ilha Grande - Uma comunidade que vive praticamente do turismo, nesta época do ano, não consegue atender os visitantes a contento. " Precisamos garantir luz e conforto para os turistas que procuram a Ilha Grande para passar as férias e não conseguimos nem manter o alimento refrigerado, por conta da falta de energia" - disse a comerciante Márcia Novaz (55), segundo ela a falta de luz é constante. O prejuízo é incalculável.

Ontem(23) mais um protesto foi realizado pelos moradores, que no sábado (20) ficaram às escuras em plena festa do padroeiro São Sebastião e a ilha lotada, sem contar com a falta de segurança. A escuridão facilita roubos e furtos, disse o morador - " No escuro somos roubados e nem vemos a ação dos criminosos". Segundo os moradores com chuva ou sem chuva não tem um dia que a vila do Abraão não fica sem energia elétrica. " Falta infraestrutura, estamos vivendo um colapso. Já ficamos no carnaval de 2023 mais de dez dias sem energia, ilha lotada e um calor infernal. Turistas abandonando as pousadas".

A situação se repetiu nesta semana, a Ilha Grande foi uma das oito comunidades afetadas com a falta de energia causada pela chuva que voltou a castigar a cidade nessa terça-feira (23). A Enel informou que está com equipes na rua, em todo o município para restabelecer o sistema que foi afetado com a queda de árvores sobre a rede elétrica.