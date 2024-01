Posto de saúde de Jacuecanga lacrado, ontem, pela Defesa Civil. - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 24/01/2024 17:57 | Atualizado 24/01/2024 18:08

Angra dos Reis – A Defesa Civil municipal interditou na tarde dessa terça-feira, (23), o posto de Saúde (Estratégia de Saúde da Família, ESF) do bairro Jacuecanga, em Angra dos Reis, na costa verde. A unidade foi lacrada depois que funcionários e usuários ouviram um estalo muito alto vindo da estrutura, que causou pânico em quem estava no interior do posto de saúde. No momento chovia na cidade.

“ Foi um barulho muito alto, como se estivesse quebrando uma madeira grossa, achamos que veio da estrutura, por isso eu e algumas pessoas que estavam no posto saímos pra rua” – disse uma usuária que preferiu não se identificar.



De imediato a Defesa Civil foi acionada e agentes estiveram no local averiguando a informação. Por precaução a unidade de saúde foi lacrada e o atendimento interrompido provisoriamente até que fosse feita outra vistoria. Hoje, pela manhã, o Departamento de Engenharia do órgão esteve na unidade analisando o prédio e passando um pente fino. A tarde, informou, através de nota enviada pela secretaria de Comunicação, que não há risco no local.

“ Não foi constatada nenhuma alteração estrutural que ofereça risco aos funcionários e usuários. O atendimento segue em seus horários normais: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h".

A previsão é de chuva na tarde e noite desta quarta-feira, neste momento já chove fino na região. A Defesa Civil continua em estado de atenção. Telefones de emergência 199.