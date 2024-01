Material apreendido no bairro da Banqueta - Divulgação/PM

Material apreendido no bairro da BanquetaDivulgação/PM

Publicado 24/01/2024 09:49 | Atualizado 24/01/2024 09:55

Angra dos Reis - A Polícia Militar em patrulhamento prendeu no início desta semana,(22) um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro da Banqueta, em Angra dos Reis, na costa verde. Com ele foram apreendidos grande quantidade de drogas, prontas para comercialização.

Segundo informações os policiais do Serviço Reservado do 33⁰ batalhão, com informações de tráfico de drogas na localidade, faziam patrulhamento e abordaram um suspeito, que não reagiu e ao ser revistado foi preso pelos agentes. Com ele foram apreendidos 53 sacolés de maconha, 34 pinos de cocaína, 21 frascos de cheirinho da loló, 17 potes de skank, 01 rádio transmissor, 01 carregador e uma balança. O homem e todo material foram encaminhados à 166 DP ( Angra) onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia pede que a população denuncie pelo: - Disque Denúncia do Mov Rio: 0300 253 1177

- Serviço Reservado - P2 (24)992202387. O anonimato será sempre garantido.