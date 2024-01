Acidente foi na noite de domingo (21) na Rio-Santos em Angra - Divulgação/reprodução rede social

Acidente foi na noite de domingo (21) na Rio-Santos em Angra Divulgação/reprodução rede social

Publicado 22/01/2024 07:45

Angra dos Reis – Uma batida entre dois veículos de passeio na altura da Sapinhatuba 3, na noite deste domingo deixou seis pessoas feridas. Chovia no momento do acidente. Duas mulheres e um homem de um dos veículos em estado moderado, foram removidos pela equipe do Samu para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ.

No outro carro mais três vítimas, sendo duas femininas e uma masculina, em estado leve, também foram levadas pelo SAMU para o HMJ. Segundo a unidade atendidas e liberadas. Já as vítimas do primeiro veículo continuam em observação. O trecho da rodovia ficou interditado nas duas vias, provocando congestionamento, por conta do horário de saída dos fiéis das igrejas. A rodovia foi liberada após a remoção das vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal e equipes da Concessionária estavam no local. O trânsito fluiu com lentidão no sistema Siga e Pare. A chuva continuou durante a madrugada.

Queda de árvore

Foi registrada ainda na rodovia Rio-Santos, a queda de uma árvore na altura do km 500, no bairro Pontal sentido São Paulo, em Angra dos Reis. Não houve vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e CCR estavam no local para desobstruir a pista.