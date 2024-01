Estaleiro Keppel Fels, localizado no bairro Jacuecanga em Angra dos Reis - Divulgação/reprodução rede social

Angra dos Reis - Início de ano com oferta de empregos em um dos maiores estaleiros do país, Kepel Fels em Angra dos Reis, na costa verde. Os interessados na área metalúrgica podem acessar o site da empresa e se inscrever www.kfelsbrasil.com.br.

Há vagas para Soldador AT, Soldador TIG, Caldeireiro, Mecânico de Comissionamento, Instrumentista, Maçariqueiro (tubulação e chapas) e Encanador.



Os salários variam de acordo com a função e a experiência do profissional. Os detalhes da vaga, incluindo, horário e benefícios, serão passados durante o processo seletivo. É importante que os interessados coloquem no preenchimento do currículo um telefone atualizado para que a empresa possa ligar, no caso de aprovação da sua ficha.