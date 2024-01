A chegada do SAMU para atendimento da criança que caiu do quarto andar de um dos " predinhos da Banqueta" - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 17/01/2024 21:25

Angra dos Reis - Um susto para os moradores do "predinho da Banqueta", como é chamado o conjunto habitacional, do bairro da Banqueta, em Angra dos Reis na costa verde. Uma criança teria caído, na noite dessa terça-feira (16), da janela do quarto andar de um dos prédios. Uma ambulância do Samu foi acionada pelos moradores para o socorro. O menino foi levado para o hospital municipal da Japuíba, HMJ. A Assessoria de Comunicação da prefeitura, informou que "o paciente encontra-se estável". O Conselho Tutelar acompanha o caso.

Segundo informações de uma internauta que se apresenta na rede social como madrinha do menino, tranquilizou as pessoas dizendo que "J.L", passa bem e está até brincando no quarto". Com a resposta da moça sobre o fato que chocou o bairro, os comentários se dão conta de que a criança foi amparada por Deus. " Deus cuida dos pequeninos"; "Foi um milagre"; "A mão de Deus segurou ele".

Nossa reportagem tentou falar, hoje (17) com um parente bem próximo da criança no hospital, mas ela estava muito abalada preferiu não dá entrevista.