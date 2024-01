Angra 1 está desligada - Divulgação/reprodução rede social

Angra 1 está desligadaDivulgação/reprodução rede social

Publicado 17/01/2024 20:32

Angra dos Reis – Dois eventos ocorridos na usina nuclear Angra 1, no período de quatro dias. O mais recente nessa terça-feira (16) tirou a usina do Sistema Interligado Nacional (SIN). segundo nota da Eletronuclear, que administra o complexo nuclear de Itaorna, em Angra dos Reis, na costa verde, profissionais da empresa detectaram problemas técnicos em uma das válvulas de bloqueio de vapor do circuito secundário.

A empresa informou ainda que não há relação entre o ocorrido do último sábado, e a usina só volta ao SIN, quando a situação estiver resolvida.

Em nota a Eletronuclear explicou que houve um ”desligamento controlado” do SIN para a realização de reparo na turbina.

“Vale ressaltar que o evento, que tem suas causas em apuração, não gerou qualquer tipo de risco aos trabalhadores, ao meio ambiente, à população e à segurança nuclear. A companhia destaca ainda que a usina deve permanecer fora do Sistema Interligado Nacional (SIN) até finalização da manutenção do equipamento, visando dar continuidade à segurança e alta performance de Angra 1”.

Segundo a empresa o Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Comissão Nacional de Energia Nuclear foram informados sobre a operação em Angra 1.



Acidente de sábado

A empresa esclarece também que, no último sábado (13), houve uma falha mecânica em uma das bombas de água de alimentação principal para os geradores de vapor de Angra 1. Neste evento a bomba de água precisou ser desligada e, seguindo procedimentos operacionais, a carga do reator da usina foi reduzida para 48% até o domingo (14), conforme programação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Este episódio também ocorreu no circuito secundário, ou seja, sem nenhum perigo radiológico envolvido.