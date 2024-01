Rio-Santos queda de árvores interrompeu o trânsito na tarde de hoje, com o rápido temporal que atingiu o Parque Mambucaba - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 18/01/2024 21:00 | Atualizado 19/01/2024 12:06

Angra dos Reis - Uma chuva isolada na região de Angra dos Reis, na costa verde, no final da tarde desta quinta-feira, (18) trouxe transtornos para os motoristas que trafegavam pela BR, na altura do Parque Mambucaba. O vento forte derrubou árvores, postes e fios de energia na Rio-Santos, fechando a pista e interrompendo o trânsito. Pedestres que passavam pelo local, saindo do trabalho, encontraram dificuldade para atravessar a rodovia.

Moradores e motoristas tentando acessar o bairro Parque Mambucaba temendo uma descarga elétrica devido aos fios caídos no chão Divulgação/reprodução rede social

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Equipes da CCR foram para o local aguardando a chegada da Enel para desobstruírem a rodovia. Segundo a Enel Distribuição Rio, as equipes da empresa chegaram no local, isolaram a área para evitar riscos e, ontem a noite, já iniciaram o trabalho de reparo para restabelecer a energia da região. "A distribuidora esclarece que a falta de energia foi causada pela queda de uma árvore na rede". Houve congestionamento em uma das vias. O trânsito foi liberado na noite de ontem.

Poste caído na Rio-Santos depois de um vento forte com chuva que atingiu o Parque Mambucaba Divulgação/reprodução rede social

Segundo moradores o bairro ficou sem energia desde o início do temporal e foi restabelecido ontem mesmo. Não foi registrado acidentes com veículos no local. Os motoristas que trafegavam pela Rio-Santos sentido São Paulo/Rio tiveram que ter cuidado redobrado na altura do Parque Mambucaba.

Em nota a prefeitura de Angra informou que "não foram registradas ocorrências relacionadas às chuvas do final da tarde de quinta-feira,( 18), no Parque Mambucaba. De forma preventiva, a Defesa Civil emitiu alerta sobre a possibilidade de chuva moderada a forte em todo o município, mas não houve a necessidade de utilização de sirenes ou demais mecanismos do sistema de alerta e alarme. Foi registrado um acumulado de 35 mm em 24h".