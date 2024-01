Vencedores da Copa Nunes de Futebol erguem o troféu ao lado do ídolo do Flamengo, Nunes - Divulgação/PMAR

Publicado 17/01/2024 21:55 | Atualizado 18/01/2024 09:53

Angra dos Reis - As escolinhas de futebol Pumas, de Rio Claro, e Real Lobo, do Parque Mambucaba, ergueram os troféus de campeãs da Copa Nunes de Futebol Sub-9 e Sub-11, o evento foi realizado nos dias 6, 8 e 13 no Estádio Municipal, no bairro Balneário, em Angra dos Reis, na costa verde.

Ao todo, 22 escolinhas participaram da competição em duas categorias, sendo nove equipes no Sub-9, e 13 no Sub-11. As semifinais e finais ocorreram no último sábado, 13, e contou com a presença do ex-jogador e ídolo do Flamengo, Nunes, que levou o nome da copa. Craque rubro-negro do passado, que conquistou inúmeros títulos vestindo a camisa do time da Gávea, como o Mundial de Clubes, em 1981.

A copa foi realizada no formato mata-mata e contou com a participação de quase 600 crianças. Os artilheiros no Sub-9 foram Loham, da Escolinha de Agnaldo e Daniel, do Pumas, e no Sub-11 Kauay, do Real Lobo. A Copa Nunes foi promovida pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.