Veículo capotou e foi parar no calçadão no bairro Camorim - Divulgação

Publicado 19/01/2024 12:01

Angra dos Reis – Trânsito pesado já na manhã desta sexta-feira (19), em Angra dos Reis na costa verde. Uma capotagem de veículo foi registrada na altura do bairro Camorim, próximo ao Morro do Café. O carro foi parar no calçadão utilizado por trabalhadores, pedestres e esportistas.

Segundo informações uma vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal da Japuíba , HMJ, que não atualizou o estado de saúde. Equipes da CCR estavam no local. O trânsito fluiu com lentidão e não houve necessidade de interromper o fluxo de veículos.

Obras na altura da Monsuaba deixa o trânsito no sistema Siga e Pare Divulgação/ reprodução rede social

Já na altura do bairro Monsuaba, o trecho da rodovia está no sistema Siga e Pare, devido as obras no local. Equipes da concessionária controlam o trânsito. Os motoristas que forem aproveitar o feriado do dia 20 e descansar nas cidades do litoral , terão que ter um pouco de paciência, não esquecer da garrafinha de água e adotar algumas medidas, como alertam as autoridades e especialistas do trânsito, como: manter a velocidade permitida, evitar ultrapassagem, itens de segurança, como cinto e cadeirinha, no caso das crianças, se beber não dirige, verificar manutenção e condições do veículo, entre outros.

Como a previsão é de chuva por conta da onda de calor e a chegada de uma frente fria, neste final de semana no estado, atenção redobrada, principalmente, para quem trafegar a noite, além de respeitar as sinalizações. A CCR RioSP alerta para qualquer eventualidade acesse os canais disponíveis nos painéis ao longo da rodovia e sobre as condições da rodovia www.ccrriosp.com.br