Nível do rio Bracuí com a chuva de 8 de dezembro de 2023 bairro mais atingido de Angra com a tromba d'água ( 400 desabrigados e dois mortos) - Divulgação/arquivo

Publicado 20/01/2024 12:31 | Atualizado 20/01/2024 14:42

Costa Verde - Depois de uma semana com temperaturas elevadas, nas casas dos 40 graus o tempo na costa verde do estado amanheceu carregado de nuvens escuras e o sol que tentava aparecer, deu as caras na tarde deste sábado e faz calor. A previsão neste final de semana (20) e (21) é de instabilidade. Isso tudo por conta da formação de uma frente fria e a entrada de ventos mais úmidos devem trazer temporais para a região. Espera-se entre 100 a 150mm o acumulado de chuva, muita água para o solo das cidades do litoral, como Angra, que vem sofrendo desde dezembro do ano passado com as chuvas torrenciais de verão. Os municípios, através das Defesas Civis, estão em alerta desde a última quinta-feira(18).

Angra dos Reis – Desde quinta-feira (18) que a Defesa Civil municipal está emitindo mensagens via msm de alerta para a previsão meteorológica prevista para este sábado e domingo na cidade. Entre as orientações está atenção às mensagens que orientam a como proceder em uma situação de emergência. O órgão vem ao longo do ano levando esclarecimento às comunidades de risco através de um trabalho de visita as áreas orientando e treinando os moradores.

Segundo o órgão as pessoas devem estar atentas aos informes oficiais da Defesa Civil, pelo msm e quem ainda não se cadastrou fazer o cadastramento pelo número (40 199). São 26 sirenes instaladas do Perequê à Conceição de Jacareí e 46 pluviômetros. Angra tem hoje 120 bairros em situações vulneráveis, como o Bracuí, que foi inundado em dezembro do ano passado, uma situação histórica, está recebendo obras de drenagem e enrocamento do rio.

Mangaratiba – Também está em estado de alerta. A secretaria de Defesa Civil está fazendo o monitoramento das áreas e em casos de situações de emergências todo aparato de caminhões e maquinários do Serviço Público estão disponíveis para atender aos moradores. Uma necessidade é o cadastramento para receber informações pelo msm, quem ainda não se cadastrou basta ligar 40 199 tendo em mãos o CEP do seu bairro.

O prefeito Alan Bombeiro, divulgou um vídeo na rede oficial pedindo à população que “não jogue lixo nos bueiros”. Obras nas localidades vulneráveis também podem ocasionar transtornos com as fortes chuvas. A prefeitura está atenta e pede união à população e ressaltou que todo secretariado e logística estarão à disposição para dar uma resposta rápida em caso de uma emergência.