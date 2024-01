Praia do Anil, uma das praias poluídas a menos de cinco minutos do centro de Angra - Divulgação/Foto Arquivo

Publicado 15/01/2024 11:39 | Atualizado 15/01/2024 12:25

Angra dos Reis – O Instituto Estadual do Ambiente (INEA), divulgou nessa quinta-feira (11), o boletim de balneabilidade das praias de Angra dos Reis, na costa verde. Doze praias estão poluídas, entre elas a das Gordas e Praia Grande, foram acrescentadas à lista. São praias localizadas próximo ao centro e muito frequentadas na alta temporada por turistas e moradores. Em Paraty a realizada não é diferente, poucas praias estão liberadas para o banho.

“É fundamental que nós saibamos as praias que podemos frequentar com as crianças sem trazer prejuízo a nossa saúde” – disse Maria de Lurdes, (66), professora aposentada de Barra do Piraí, que todos os anos escolhe Angra para passar as férias com a família.

Uma cidade com paisagens exuberantes que contrastam o verde da floresta, com o azul e verde do mar. Um patrimônio que deve ser sempre preservado pelas autoridades, moradores e visitantes. As praias nesta época do ano é um chamariz para os turistas. Para se ter uma ideia a lotação de pousadas e hotéis já chega a mais de 90% no continente, sem contar a Ilha Grande, a superlotação nesta época é visível no cais da Vila do Abraão e no cais de Santa Luzia, no centro, além dos cruzeiros que utilizam a cidade como rota e aportam na baía.

Para os ambientalistas este boletim atualizado do Inea, de balneabilidade das praias, aponta falta de saneamento ambiental, como: "coleta de lixo adequada, separação da água pluvial do esgoto, estação de tratamento do esgoto e de água, preservação ambiental, entre outros. São ações que demandam um trabalho de conscientização ambiental da população".

Alguns banhistas sugeriram a colocação de placas nas praias identificando a balneabilidade. Confira abaixo a lista das praias impróprias e próprias para o banho:

Impróprias

. Praia Grande ( centro da praia)

.Gordas

.Pontal

.Bonfim

. Anil

. Jacuecanga

. Costeirinha

. Enseada

.Frade

.Retiro

.Itinga

.Bexiga ( no bairro Camorim)

Próprias para o banho

.Praia Grande ( fora do centro da praia)

.Ponta Leste

.`Praia Brava

.Mambucaba

.Garatucaia

.Éguas

.Biscaia

.Figueira

.Laboratório

.Vermelha

Outra cidade da região da costa verde também avaliada pelo INEA foi Paraty com poucas praias liberadas ao banho. ( confira boletim divulgado):

Situações das praias em Paraty para o banho Divulgação/INEA