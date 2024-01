Congestionamento na Rio-Santos sentido centro de Angra dos Reis - Divulgação

Congestionamento na Rio-Santos sentido centro de Angra dos ReisDivulgação

Costa Verde - "Um calor infernal, ar condicionado do ônibus não dá vazão, 15 minutos no calor, que seja já é um tormento" - disse Raquel O. Batista(45), auxiliar de serviços gerais. Ela é uma, entre as dezenas de trabalhadores, que desde ontem(11) estão tendo que ficar entre 15 a 20 minutos parados em pontos da Rio-Santos, em Angra dos Reis, na costa verde, onde foram retomadas as obras de manutenção da via, interrompidas desde as festividades de final de ano. O objetivo é garantir segurança aos motoristas e trabalhadores que trafegam todos os dias pela rodovia. Angra e Mangaratiba, estão com obras.

Equipes da concessionária estão nesta sexta-feira,(12) no trecho entre a marina Verolme e a Praia do Machado, sentido Angra, no sistema Siga e Pare. Nos horários de pico, entrada e saída do trabalho e horário de almoço, está sendo difícil para quem utiliza o transporte público. O calor excessivo e a superlotação, no interior dos ônibus, mesmo com ar- condicionado, não está dando vazão. A sensação térmica é superior aos mais de 37 graus, que fazem do lado de fora.

Nessa quinta-feira (11) as obras de manutenção foram no trecho entre o Camorim Pequeno e Sapinhatuba 3, na altura da Mombaça, também com congestionamento e um calor excessivo.

Pra quem vai acessar a rodovia vindo para o litoral sentido Angra, neste final de semana, vai a dica: Um pouco de paciência, água para se hidratar, respeitar as regras no trânsito, e se possível evitar os horários de pico, podem ser fundamentais para suportar um dia ensolarado no trânsito da cidade. Confira os trechos da Rio-Santos no sistema Pare e Siga:

Angra dos Reis : sentido SP/Rio - km 514

Outro ponto da rodovia com obras e sistema Pare e Siga é em Mangaratiba: sentido SP/Rio - km 447 e 449

Mais informações podem acessar www.ccrriosp.com.br.