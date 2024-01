A verba será utilizada para compra de equipamento, mobiliários, entre outros investimentos - Divulgação/PMAR

A verba será utilizada para compra de equipamento, mobiliários, entre outros investimentos Divulgação/PMAR

Publicado 10/01/2024 20:04

Angra dos Reis - O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, anunciou nesta quarta-feira,( 10), investimentos de R$ 46 milhões para Educação no ano letivo de 2024. O montante faz parte do programa voltado à valorização e à melhoria permanente do ensino na rede pública angrense e prevê a distribuição de material didático, esportivo, novos equipamentos e mobiliário, além de melhorias nas escolas.

A apresentação do projeto foi no Ginásio Poliesportivo Getúlio Campos Telles, no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, que ficou repleto de stands, com protótipos do material, mobiliário e melhorias que serão oferecidos às escolas, aos alunos e aos profissionais da rede municipal de ensino, a partir desta semana.

Durante o evento, foi realizada a entrega simbólica dos materiais adquiridos pela iniciativa Angra, Cidade da Educação. São 28.550 jogos recreativos e pedagógicos, 6.380 kits para alunos e professores, com livros de literatura e guias, além de material didático para disciplinas, como matemática financeira e empreendedorismo. Também será distribuído material pedagógico relacionado ao Mindlab, com jogos que auxiliam na aprendizagem e desenvolvem aspectos cognitivos e socioemocionais dos alunos, cujo uso será ampliado para creches.

– Há muita vontade política por parte do governo Fernando Jordão em conduzir a Educação a outro patamar, em fazer com que a Educação do município seja a melhor do Estado, em nível nacional. Por isso, é necessário que os investimentos financeiros, estruturais e de pessoal cheguem às escolas. Hoje foram abertas as inscrições para o concurso público e estão sendo entregues os equipamentos que começam a chegar às escolas a partir de amanhã, o que potencializa um melhor aprendizado aos alunos – afirmou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

Produtos diversos para aulas de educação física e outras práticas esportivas, como bolas, balanças, cronômetros, cones demarcatórios, coletes, raquetes, tatame emborrachado, mesa de tênis, e tabuleiro de xadrez, entre outros, estão entre os materiais adquiridos. Também foram compradas 576 Smart TVs de 55 polegadas e novos itens de mobiliário, como mesas, cadeiras e armários. Um total de 512 notebooks foram adquiridos para professores e outros profissionais que desempenham atividades pedagógicas – durante o evento, 21 deles foram entregues aos secretários escolares.

Gratificação aos profissionais da Educação

Na ocasião Fernando Jordão entregou ao presidente da Câmara de Angra, Rubinho Metalúrgico, o projeto que estabelece a criação de lei da estrutura organizacional da rede pública municipal de ensino angrense,

Segundo Jordão, com o projeto, a prefeitura pretende valorizar o profissional de Educação, com o pagamento de gratificação. Inicialmente, os cargos de direção de escola e auxiliares de direção serão beneficiados pela proposta.

– É muito importante valorizar o profissional da Educação, independente da função em que ele esteja. Com esse projeto, os cargos de direção escolar e auxiliares de direção receberão gratificação baseada na quantidade de alunos. Os profissionais das escolas com maior quantidade de alunos ganharão gratificação no nível de FG 1, no valor de R$ 2.715,10. As demais serão escalonadas por tamanho, ganhando um percentual desse valor – explicou Paulo Fortunato.

Novas vagas

Para o ano letivo de 2024, a Prefeitura de Angra disponibilizou 3.743 novas vagas escolares, totalizando 27.400 alunos distribuídos pelas 90 escolas da rede pública municipal. A abertura de novas vagas nas escolas municipais de Angra vem aumentando ano a ano. De 2022 para 2023, foram 991 novas vagas; de 2021 para 2022, foram 1.000.

Uma das estratégias para o aumento do número de vagas foi a ampliação da quantidade de escolas. Em 2021, o município tinha 75 unidades escolares. Em 2024, a previsão é de um total de 90 unidades, incluindo a inauguração do CEMEI Vila do Abraão, o CEMEI Jacuecanga, o EMEJA Cleusa Jordão e as novas instalações da escola da Morada do Bracuí.

Além das novas vagas, a prefeitura também abriu inscrições para o preenchimento de 72 vagas para o quadro efetivo de pessoal da rede municipal. São 61 vagas para cargos de nível superior e 11 para nível médio. A maioria das vagas de nível superior é para a área de Educação: 30 para professores e 10 para pedagogos. Atualmente, Angra dos Reis remunera os professores com um valor por hora trabalhada superior ao estipulado pelo piso nacional do magistério. As inscrições para o concurso público podem ser feitas até 8 de fevereiro, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.