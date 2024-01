Pistola apreendida com o suspeito morto no confronto com a PM na Sapinhatuba 2 - Divulgação/PM

Publicado 09/01/2024 10:55 | Atualizado 09/01/2024 11:02

Angra dos Reis - Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu durante um confronto com policiais militares, na noite dessa segunda (8), no morro da Sapinhatuba 2, em Angra dos Reis/RJ. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). O confronto aconteceu na Rua 15, na altura do Monte Castelo. Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento pela comunidade quando foram recebidos a tiros. Pelo menos cinco suspeitos foram avistados pelos agentes que revidaram, dando início ao confronto. Após os tiros cessarem, o homem foi encontrado caído e baleado, na altura do Monte Castelo, ainda com vida. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito minutos depois de dá entrada na unidade médica. Os outros quatro fugiram para área de mata. Ninguém foi preso. Ainda de acordo com a PM, foi apreendida com o homem uma pistola calibre nove milímetros. O caso foi registrado na 166ª DP.



