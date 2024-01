Jovem de 24 anos foi executado com três tiros no acesso ao centro de Angra pela Rio-Santos, na altura do Morro da Glória - Divulgação

Publicado 05/01/2024 23:42 | Atualizado 05/01/2024 23:50

Angra dos Reis – Leandro Theodoro Rosa (24) foi assassinado com três tiros na noite desta sexta-feira(5), na Avenida Gregório Galindo, na altura do Morro da Glória, uma das vias de acesso ao centro de Angra dos Reis, na costa verde, pra quem vem de Paraty sentido Rio de Janeiro, pela Rio-Santos. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que ao chegar no local, constatou o óbito. O homicídio, segundo a Polícia foi por volta das (20h30).O autor não se preocupou nem com as pessoas que passavam pelo local, horário movimentado para quem descia a avenida para ver a programação de hoje e amanhã,(6) em comemoração aos 522 anos da cidade. Um pouco antes às (20h) grande movimentação de atletas sentido ao centro por conta da tradicional Corrida de Santos Reis ( parte da programação). Segundo informações colhidas pela nossa reportagem, os disparos foram ouvidos, mas prevalece a lei do silêncio. “ Ninguém sabe e ninguém viu”. As Polícias Militar e Civil, foram acionadas. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Técnica. Não houve necessidade de interromper o trânsito, que fluiu lento, por conta da curiosidade de quem passava pelo local. O caso foi registrado na 166ª DP, que passava a investigar o homicídio. Não se sabe quem foi o autor e nem o que teria motivado a execução.

