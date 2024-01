Estrada Beira Rio, acesso a aldeia indígena do Bracuí atingida com a chuva forte que caiu na tarde de hoje(3) - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 03/01/2024 19:24 | Atualizado 03/01/2024 23:57

Angra dos Reis – “ Olha só menos de uma hora de chuva e já alagou tudo. Se continuar as manilhas serão arrastadas e vão atingir as casas lá embaixo. Alguém liga para prefeitura” – disse um morador do Bracuí em um vídeo divulgado na rede social. Em outro momento outro vídeo mostra a Estrada Beira Rio, alagada. Acesso à aldeia indígena Guarani. O bairro ainda se recupera da última tragédia, que matou dois idosos e mais de 400 desabrigados.

Agentes da Defesa Civil Municipal estão fazendo o monitoramento nas áreas de vulnerabilidade da cidade. Segundo Lauro Oliveira Relações Públicas da Defesa Civil, não houve chuvas elevadas na cidade de Angra dos Reis e sim em Bananal/SP, na cabeceira do rio Bracuí " O transbordo deixou ruas alagadas com cerca de 40 cm, como na estrada Beira Rio. Estamos em contato com a Defesa Civil de São Paulo fazendo o monitoramento do rio. Não há desalojados e nem desabrigados". Ainda de acordo com Lauro o volume de chuva foi de 50mm em 24h, considerado dentro da normalidade.

A Defesa Civil Estadual e CBMERJ também estão monitorando todo o estado e segundo nota da assessoria de comunicação, os órgãos estão em contato permanente com as Prefeituras, prontos para darem suporte caso as ocorrências extrapolem a capacidade de resposta da gestão municipal.

Parte alta do bairro Bracuí ainda sendo recuperada com obras da prefeitura foi atingida novamente com a chuva de hoje(3) Divulgação/reprodução rede social

O temporal segundo moradores, caiu na tarde de hoje, por volta das 17h, não levou nem uma hora, mas o suficiente para deixar os moradores apreensivos com algumas ruas alagadas. As casas não foram atingidas e não há informações de desalojados ou outro incidente com consequências mais graves. A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta via msm sobre a possibilidade de transbordamento do rio Bracuí e pede que qualquer eventualidade basta ligar 199 ou 33654588 ou ainda o Corpo de Bombeiros 193.

Aviso emitido pela Defesa Civil Municipal Divulgação

Agora a noite a chuva já atinge outros bairros e o centro da cidade, sem intensidade.

Cemaden-RJ envia alertas aos municípios da costa verde sobre condições meteorológicas

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) monitoram as precipitações em todo o Estado, atuando para prevenir e minimizar quaisquer possíveis danos que possam surgir com a chuva que cai desde a tarde desta quarta-feira(3).

Os agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as Prefeituras, prontos para darem suporte caso as ocorrências extrapolem a capacidade de resposta da gestão municipal - o que ainda não aconteceu, segundo nota da Assessoria de Comunicação do órgão .



Monitoramento

Ainda de acordo com a nota, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.