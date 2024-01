As inscrições online terminam nesta sexta-feira para o ano letivo 2024. Há postos de atendimento para auxílio do responsável, na hora de fazer a pré-matrícula - Divulgação/PMAR

Publicado 02/01/2024 21:12 | Atualizado 02/01/2024 21:13

Angra dos Reis - As matrículas escolares para o ano letivo de 2024 que começaram no dia 4 de dezembro do ano passado, terminam nesta sexta-feira (5).Foram disponibilizadas 3.743 novas vagas escolares, o que totalizará 27.400 alunos distribuídos pelas 90 escolas da rede pública municipal da cidade. Este ano, a novidade é a abertura de sete pontos de atendimento físico que irão oferecer ao público apoio às inscrições online. As matrículas podem ser feitas até 5 de janeiro de 2024, pelo site matriculadigital.angra.rj.gov.br.

A abertura de novas vagas nas escolas municipais de Angra vem aumentando ano a ano. O número de vagas disponíveis cresceu de 23.679, em 2023, para 27.422, em 2024. Ou seja, um incremento de 15,8% em relação ao total de vagas. Entre 2021 e 2022, foram oferecidas 1.000 vagas a mais; e no período de 2022 para 2023, houve um aumento de 991 vagas.





A ampliação do número de vagas ofertadas pela Prefeitura foi possível graças à inauguração de três novas unidades de ensino previstas para 2024: o CEMEI Vila do Abraão, o CEMEI Jacuecanga e o EMEJA Cleusa Jordão.





Atendimento presencial





A Secretaria Municipal de Educação está colocando à disposição do público sete locais com funcionários para auxiliar no preenchimento do formulário de inscrição. Esses pontos estratégicos estarão em funcionamento até o dia 5 de janeiro. O atendimento nesses postos será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Os locais dos atendimentos presenciais são: a E.M. Tereza Pinheiro de Almeida, na Japuíba; a Secretaria Executiva da Juventude, no Centro; a Unidade de Referência de Atendimento Educacional Especializado, no Parque das Palmeiras; a E.M. Cornelis Verolme, na Jacuecanga; a Secretaria Executiva do Parque Mambucaba; a E.M. Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho, no Frade; e a Secretaria Executiva da Ilha Grande, na Vila do Abraão.





A matrícula digital abrange a educação infantil (etapas creche e pré-escola) e o ensino fundamental I e II (1º ao 9º ano). Há lista de espera para educação infantil. As inscrições para a Escola de Jovens e Adultos (EJA) serão divulgadas em uma resolução prevista para janeiro de 2024.

Segundo a secretaria de Educação é necessário o CPF dos alunos para a efetivação da matrícula e a posterior retirada do Cartão Educação 2024, o prazo para efetivação da matrícula e os critérios para classificação.

- Queremos que todos tenham acesso à matrícula na palma da mão para facilitar a inscrição dos estudantes nas unidades de ensino – disse Paulo Fortunato.



Segundo ele, os candidatos serão classificados de acordo com a Legislação vigente a partir dos seguintes critérios: (1) candidatos com deficiência comprovada por laudo médico ou equivalente; (2) candidatos cujo pai, mãe e/ou responsável legal tenha deficiência comprovada com laudo médico ou equivalente ou possua idade igual ou superior a 60 anos de idade na data da inscrição; (3) candidatos que tenham irmãos que já estudam na unidade de ensino; (4) candidatos cuja unidade de ensino pretendida será a mais próxima da sua residência; (5) candidatos de maior idade (data de nascimento em ordem decrescente); (6) candidatos beneficiários do Programa Bolsa Família.





Caso a matrícula seja considerada inválida, o candidato terá a oportunidade de realizar uma nova inscrição a partir do dia 26 de janeiro. O cronograma completo com os critérios de classificação e outras modalidades estão disponíveis no Boletim Oficial nº 1790, acessível pelo link: https://www.angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1790_de_29-11-2023.pdf



O secretário de Educação reafirmou que os responsáveis pelos alunos já matriculados foram notificados pelas equipes técnicas durante o mês de novembro sobre o procedimento de renovação de matrícula, ue permanecerá em vigor até o dia 7 de dezembro.





Para mais informações, a SEJIN disponibilizou contatos por e-mail: sect.cogep@angra.rj.gov.br, WhatsApp institucional: (24) 3377-2706 e telefone (24) 3377-1964.





CRONOGRAMA





• 04/12 – 05/01 – Inscrições de pré-matrícula para etapa creche, pré-escola e 1º ao 9º ano de escolaridade;

• 03/01 – 05/01 – Matrícula dos estudantes remanejados de unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino de Angra dos Reis;

• 15/01 – 16/01 – Divulgação do resultado da pré-matrícula: etapa creche, pré-escola e 1º ao 9º ano de escolaridade do ensino fundamental;

• 17/01 – 23/01 – Matrícula para os candidatos contemplados na pré-matrícula pelo Sistema Matrícula Digital: etapa creche, pré-escola e 1º ao 9º ano de escolaridade do ensino fundamental;

• A partir de 26/01 – Disponibilização de vagas para etapa creche, pré-escola e 1º ao 9º ano de escolaridade do ensino fundamental para candidatos não contemplados ou que não participaram do primeiro processo da pré-matrícula.