Moto ficou destruída na batida que matou o motociclistaDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 30/12/2023 19:04

Costa Verde – Dois acidentes com vítimas fatais registrados na região da costa verde, neste sábado(30). Um homem morreu e dois ficaram feridos depois que o carro em que eles estavam capotou, no km 531 da rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Perequê, em Angra dos Reis. O outro foi em Mangaratiba uma batida entre dois carros de passeio e uma moto, que ficou destruída. O condutor morreu no local.

Segundo a PRF na capotagem de veículo, o motorista do automóvel, ainda foi socorrido em estado grave com mais dois ocupantes e encaminhados ao Hospital de Praia Brava, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Os outros dois, um está no CTI, em estado grave, e o outro segue internado, seu quadro é estável.



Mangaratiba



O acidente em Mangaratiba, foi registrado no final da manhã, deste sábado(30), na rodovia Rio-Santos, próximo a Cachoeira 2. No acidente dois carros e uma moto se envolveram em uma colisão. O motociclista foi a óbito no local. Os outros ocupantes dos dois carros encaminhados ao hospital da cidade.

A PRF, esteve no local junto com a CCR RioSP e Corpo de Bombeiros que fizeram o atendimento às vítimas. O trânsito ficou lento durante o socorro.



Neste momento por conta de uma frente fria que está na região da costa verde, em Angra a temperatura despencou, uma chuva fina e persistente cai na cidade, que segue em alerta da Defesa Civil municipal , sobre a possibilidade de uma passagem de ventos de fracos a moderados e aumento na intensidade da chuva, pelas próximas horas. Qualquer eventualidade podem acionar os telefones 199 ou Corpo de Bombeiros 193.



Com a instabilidade do tempo, podendo chover a qualquer hora, muita atenção pra quem for trafegar a noite pela Rio-Santos. O movimento continua desde quinta-feira com fluxo maior do que o normal, nas cidades da costa verde ( Angra, Paraty e Mangaratiba) por conta das festas de Réveillon. Não adianta ter pressa. Respeite o limite de velocidade, não faça ultrapassagem em locais proibidos. Álcool e direção não combinam e, qualquer dúvidas acionem a CCR pelos canais ou a PRF, que ao longo da rodovia estará realizando a operação Réveillon.