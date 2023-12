Secretaria Municipal de Segurança Pública e PM multam 30 motociclistas e apreendem 10 motos das 80 abordadas suspeitas de rolês na Japuíba - Divulgação/PMAR

Publicado 28/12/2023 18:22

Angra dos Reis - O alvo da ação são os motociclistas que além do barulho perturbador, coloca em risco a vida de quem passa pelos locais, onde acontecem os chamados "rolês" durante a madrugada. Um festival de exibicionismo com as motos, que tem levado a Prefeitura e PM, as blitz. No dia de Natal (25) foram apreendidas 10 motos e mais de 30 multadas, em Angra dos Reis, na costa verde. A operação continua por todo o município.



Ação surpresa foi no bairro Japuíba e no Encruzo da Enseada. Outras localidades, como Cavalo Cansado, no Balneário, também estão na mira dos agentes de trânsito e da PM. O objetivo é garantir sossego aos moradores e coibir a prática ilegal dos chamados “rolês”, que podem colocar em risco a vida de pedestres e motoristas.



Dez motocicletas foram apreendidas e os condutores de outras 30 foram multados em uma operação de choque de ordem realizada pela Prefeitura de Angra dos Reis e pelo 33º Batalhão da Polícia Militar na noite de Natal (25) e madrugada desta terça-feira (26).



Durante a abordagem e constatadas as denúncias, as equipes de Ordem tiram de circulação motocicletas com escapamentos modificados que saem pelas ruas fazendo barulho excessivo. Esse tipo de passeio motociclístico tem sido motivo de reclamação constante por parte da comunidade.

" Uma falta de respeito; idosos, doentes acamados, crianças são acordados com o barulho ensurdecedor" - disse um morador do Cavalo Cansado, no Balneário, que preferiu não se identificar e afirmou que já denunciou a prática à Secretaria de Segurança Pública.



Ao todo foram realizadas 86 abordagens. As principais infrações registradas foram de condutor sem carteira de habilitação ou com documento vencido, licenciamento atrasado, veículo sem placa e alteração no escapamento da moto para produzir mais barulho, o que é proibido por lei (artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro).



O principal objetivo da ação, que se repetirá nos próximos dias, neste final de ano ,e em diversos pontos da cidade, é garantir o bem-estar dos moradores e a segurança no trânsito em Angra, além de reprimir a prática ilegal e aplicar as sanções cabíveis aos infratores.



– As equipes de fiscalização estão atuando em diversos pontos estratégicos da cidade para abordar motociclistas e verificar o nível de ruído produzido por suas motos. Aqueles que estiverem em desacordo com a legislação de trânsito estão sujeitos a penalidades e apreensão da moto – disse o secretário municipal de Segurança Pública de Angra dos Reis, Douglas Barbosa.



De acordo com o secretário, a operação é importante também para conscientizar os condutores sobre a necessidade de respeitar as normas de trânsito e o direito ao sossego dos cidadãos.



– Estamos trabalhando para garantir segurança e tranquilidade em toda Angra dos Reis, em um trabalho que envolve diversos órgãos da Prefeitura, como as áreas de trânsito, segurança e ordem pública, e a PM. A operação de choque de ordem é uma resposta às demandas da comunidade e reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida da população – explica Douglas Barbosa.



Além das ações de fiscalização, a Prefeitura e a polícia investigam grupos em redes sociais e aplicativos de mensagens usados para marcar os rolês de moto pela cidade. Quem tiver alguma informação sobre a prática ilegal pode denunciar no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), pelos telefones (24) 3365-3254 ou 153 (somente para ligações realizadas dentro de Angra).