Damião Silva Rodrigues, natural de Barra Mansa na prova do ano passado - Divulgação/PMAR

Publicado 26/12/2023 09:30

Angra dos Reis -Ano Novo chegando e o calendário esportivo de 2024 em Angra dos Reis, na costa verde, será aberto com a tradicional Corrida dos Santos Reis, que no ano que vem terá a sua 33ª edição. A tradicional prova de 5 km vai acontecer na noite do dia 5 de janeiro, às 20, com largada e chegada na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro, e o evento vai marcar o aniversário de 522 anos de Angra dos Reis, celebrado no dia 6 de janeiro.

Cerca de 1.200 atletas se inscreveram para a disputa da prova, e estão entre eles corredores de Angra, Barra Mansa, Paraty e Volta Redonda. Cidades vizinhas que estarão comemorando mais um aniversário de um dos municípios mais antigos do país, acolhedor e que traz uma bagagem cultural e esportiva que encanta o público.

A premiação será para os cinco primeiros colocados no geral feminino e geral masculino, e ainda para os três primeiros por categoria de cinco em cinco anos, masculino e feminino. Haverá a Corrida Kids logo após a prova de adultos e as inscrições para a criançada poderão ser feitas na hora.

Neste ano de 2023, a Corrida dos Santos Reis teve como vencedor o atleta natural de Barra Mansa, Damião Silva Rodrigues, da equipe Coração de Aço, de Volta Redonda, e Solange Mariano foi a vencedora no geral feminino, da equipe Elite Runners.