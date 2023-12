Copa Nunes vai reunir cerca de 800 criança e acontece entre os dias 6 e 13 de janeiro - Divulgação/PMAR

Copa Nunes vai reunir cerca de 800 criança e acontece entre os dias 6 e 13 de janeiroDivulgação/PMAR

Publicado 26/12/2023 08:52

Angra dos Reis - O Estádio Municipal vai receber do dia 06 ao dia 13 de janeiro, a Copa Nunes de Futebol Sub-9 e Sub-11, evento que faz parte das atividades esportivas de aniversário de 522 anos de Angra dos Reis ( comemorado no dia 6 de janeiro).A promoção do evento é da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, em homenagem ao craque do Flamengo, campeão da Libertadores da América e do Mundial de Clubes em 1981.

A previsão é de que 800 crianças divididas em 32 equipes, nas categorias sub 9 e sub 11, participem da competição. O torneio será realizado no formato mata-mata, com a abertura no dia do aniversário de Angra, (6) e encerramento no dia 13 de janeiro.