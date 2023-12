Arma, rádio comunicador e drogas apreendidos pela PM com Batoré no morro da Lambicada - Divulgação Disque Denúncia

Publicado 19/12/2023 18:19

Angra dos Reis - Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área, com informações repassadas pelo Disque Denúncia, apreenderam na tarde desta terça-feira,(19), na rua Sebastião Botelho, No morro da Lambicada, em Angra dos Reis, na costa verde, grande quantidade de entorpecentes e armamentos. Um criminoso conhecido como Pablo Júnior da Silva Vieira, vulgo “Batoré”, (27), foi baleado no confronto e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, (HMJ).



Na ação, foram apreendidos drogas, armas, munições, e um homem baleado e preso. Segundo a PM, em informações repassadas ao Disque Denúncia (0300-253-1177), no endereço, funcionava ponto de vendas de drogas. Os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da P/2, foram verificar a veracidade da informação, e se depararam com vários traficantes armados. Os criminosos efetuaram diversos tiros em direção aos policiais, que revidaram. Houve confronto.

Traficantes se evadiram para área de mata, e após cessar fogo, em vasculhamento pelo local, os policiais encontraram o criminoso Pablo Júnior da Silva Vieira, vulgo “Batoré”, (27), ferido e caído no chão. Com ele foram apreendidos: 01 pistola Taurus (modelo PT 58, calibre 380), 01 carregador de pistola, 11 munições calibre 380, 40 tiras de maconha= 40 g, 39 invólucros/pinos de cocaína= 39 g, 01 rádio transmissor e uma tornozeleira de monitoramento de liberdade.

O criminoso foi levado pelos policiais para o Hospital Municipal de Japuíba (HMJ) onde está preso sob escolta, após ser liberado será encaminhado à 166 DP (Angra). O material apreendido foi levado à delegacia.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



•Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.