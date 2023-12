"Marco", foi preso na Rua Japorangra pela PM - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 17/12/2023 17:22

Angra dos Reis - Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 33º BPM , com informações passadas pelo Disque Denúncia, (0300-253-1177), prenderam na noite desse domingo(16), na Rua Japoranga, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis, na costa verde, Marco Antônio Borel Gonçalves,(42), foragido da Justiça do Espirito Santo.

Segundo informações a ação dos agentes se deu, quando os policiais de posse das informações sobre um procurado, que estaria escondido na cidade, conseguiram localizá-lo no endereço mencionado, e após abordagem, foi verificado que contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única de Ibatiba/Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo/ES, Nº do Mandado de Prisão: 0000989-68.2007.8.08.0064.01.0001-27, pelo crime de Tipificação Penal - Receptação (Artigo 180 do CP).

De imediato foi dada a ordem de prisão, o criminoso foi algemado e levado à 166ª DP (Angra), onde foi cumprido Mandado de prisão. Ele foi encaminhado a unidade prisional de SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça do Estado do Espirito Santo.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

•Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

•WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.