Angra dos Reis

Estado vai recuperar acessos no Bracuí destruídos pela chuva

Além do Cartão Recomeçar no valor de R$ 3 mil, a prefeitura solicitou intervenções do Estado também nas margens do rio, próximo à Estrada da Santa Rita 1, entre a Estação Elevatória de Água do Saae e a Rio-Santos