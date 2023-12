Estado e prefeitura em atendimento às vítimas da chuva no bairro Bracuí - Divulgação/PMAR

Estado e prefeitura em atendimento às vítimas da chuva no bairro Bracuí

Publicado 16/12/2023 10:18

Angra dos Reis - Uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas esteve no Bracuí nessa sexta-feira, (15 ), para uma nova vistoria em áreas que receberão intervenções emergenciais do Governo do Estado. O local de maior atenção será a Estrada Beira-Rio, que necessita de enrocamento em diversos trechos. Essa foi uma solicitação da prefeitura de Angra dos Reis, na costa verde, para reconstruir os acessos dos moradores ao bairro, interrompidos por conta do último temporal que atingiu a cidade, matando dois idosos e deixando mais de 400 pessoas desabrigadas, dessas vinte e três ainda permanecem em abrigos.



O subsecretário de Projetos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Raul Fanzeres, acompanhou a equipe técnica e confirmou a liberação de recursos para as intervenções em Angra.



- Já tenho a documentação técnica enviada pela secretaria de Obras municipal. Estamos calculando os valores, e provavelmente na semana que vem já teremos tudo fechado e vamos formalizar e continuar a parceria com a Prefeitura para atender a população – afirmou.



A Estrada Beira-Rio chegou a ficar 100% comprometida e sem qualquer tipo de acesso, no último final de semana.

- Logo nas primeiras horas, as máquinas da prefeitura já entraram restabelecendo a passagem, e as equipes continuam trabalhando para garantir o acesso mínimo. Agora temos a parceria com o Governo do Estado para entrarmos com as obras emergenciais para restabelecer e fazer as contenções da estrada de forma definitiva – disse Alan Bernardo, secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas.



Além da Beira-Rio, o Estado vai atuar ainda na realização de obras de enrocamento às margens do rio, na Estrada da Santa Rita 1, entre a Estação Elevatória de Água do Saae e a Rio-Santos, além do cartão Recomeçar no valor de R$ 3 mil. As inscrições que servirão de base para este benefício terminaram, ontem(15).