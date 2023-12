Drogas apreendidas pela PM em poder de quatro suspeitos entre eles um menor apreendido - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 12/12/2023 00:56

Angra dos Reis - A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira(11) três suspeitos de tráfico de drogas e apreendeu um menor de idade, além de grande quantidade de drogas no Morro do Carmo, no centro de Angra dos Reis, na costa verde. Essa foi a segunda ação da PM na localidade, com base em informações passadas ao Disque Denúncia Angra (0300-253-1177).

Na ação estavam envolvidos policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), que de posse da informação sobre vendas de drogas, se dirigiram à Rua Sargento Beanor Joaquim de Souza, no Morro do Carmo, Centro, e constataram o comércio ilegal de drogas.

No local foram apreendidos três suspeitos e um menor de idade. Com eles foram arrecadados: 50 pedras de crack, 119 tidas de maconha, 103 invólucros/pinos de cocaína e 01 rádio transmissor.



Os quatros foram detidos, sendo um deles, o menor, apreendido e junto com eles o material citado, à 166ª DP (Angra). Os três autuados pelo crime de Tráfico de Drogas e o menor de idade permaneceu apreendido por fato Analógico do Crime de Tráfico de Drogas, conforme artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006