Escolas da rede municipal que estão sendo usadas como abrigo e ponto de distribuição de doações estão assim, lotadas.Divulgação/PMAR

Publicado 11/12/2023 10:01 | Atualizado 12/12/2023 11:28

Angra dos Reis - Depois do temporal de sábado, a cidade de Angra dos Reis, na costa verde, tenta voltar a sua normalidade, já enfrentando dificuldades. A prefeitura conseguiu reabrir nesta terça-feira(12) três escolas, das 10 que tiveram suas aulas suspensas nessa segunda-feira(11). Sete ainda estão sendo utilizadas como abrigo e ponto de distribuição de doações. Outras atingidas pela lama estão sendo higienizadas ou com acesso ainda bloqueado, como a escola municipal Francisco de A. Oliveira Diniz, no sertão do Bracuí.

As três reabertas são: E.M Maria Hercília C.de Castro ( Vila Velha), Cemei Morada do Bracuhy (Bracuí) e E.M. ÂNgelo Gerônimo( Ariró), foram limpas e higienizadas e retornaram as aulas hoje.



No Frade, não haverá aulas nas unidades que estão servindo de abrigo: E. M. Pref. José Luiz Ribeiro Reseck, CEMEI Sergio Louzada Tavares e E.M. Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral.



No Bracuí, o CEMEI Julia Moreira da Silva, que está servindo de ponto de distribuição de doações, as aulas também estão suspensas.



As unidades que estarão fechadas para serviço de limpeza e reparos são: Cemei Professora Silvana Helena e , E.M. Áurea Pires da Gama no ( Bracuí).



O acesso à E.M. Francisco de A. Oliveira Diniz (Sertão do Bracuí) está bloqueado. Nesta unidade, também não haverá aula.



Todas as demais 76 unidades funcionarão normalmente. Um novo boletim informativo sobre a situação da rede pública municipal de ensino será divulgado no fim da tarde desta segunda.

Resgate de 25 idosos

Duas mortes foram registradas pelo Corpo de Bombeiros de dois idosos que estavam em um abrigo no Bracuí. Eles não conseguiram ser resgatados por moradores na hora da inundação e foram a óbito por afogamento. Os outros 25 idosos conseguiram ser retirados do abrigo que foi inundado pela correnteza. " Uma cena de terror na madrugada. A água estava no peito quando eu deixei minha casa já invadida pela enxurrada para ajudar os idosos, alguns lutando contra a correnteza. Os vizinhos ajudaram e logo depois os Bombeiros e Defesa Civil chegaram e retiraram com cordas e barcos" - relatou em meio ao choro preso na garganta, a moradora Ana Peralta. Ainda segundo relato emocionante, ela disse que os idosos foram arrastados e conseguiram se agarrar a uma palmeira, quando foram tirados pelos Bombeiros." Muitos idosos estavam sem roupas, debaixo de chuva com água já no pescoço"- concluiu.

Os idosos que sobreviveram a enxurrada foram abrigados provisoriamente em uma casa, atendidos pelas equipes de saúde e voluntários, e depois levados para O Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), onde foram submetidos a medicação e tratamentos.

Dois idosos dois (27) que estavam no abrigo morreram afogados na enxurrada

O Corpo de Maria José da Silva(79) foi enterrado na tarde de ontem(10), no cemitério da Serra D'Água. Já o corpo de Osmam do Rosário (77) permanece no IML da cidade.

Uma fatalidade e um registro histórico no bairro Bracuí. Segundo a Defesa Civil foram 250 mm de chuva em 24 horas, este seria o esperado para todo o mês de dezembro. Segundo Boletim atualizado pelo órgão, na manhã desta segunda-feira(11), 396 pessoas que perderam tudo estão abrigadas em escolas da rede municipal que estão funcionando como abrigos.