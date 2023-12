O volume e a força da água do rio Bracuí destruiu pontes de acesso e invadiu casas - Divulgação

Publicado 11/12/2023 17:38

Angra dos Reis - Técnicos da Defesa Civil de Angra dos Reis descartaram qualquer relação entre possíveis problemas estruturais em barragem do município de Bananal, localizada na Serra da Bocaina, no estado de São Paulo, com a inundação registrada no bairro do Bracuí, entre a noite de sexta-feira (8) e a manhã de sábado (9).

Com o apoio do Corpo de Bombeiros, uma equipe sobrevoou a área, enquanto outros técnicos vistoriaram a estrutura no local, na manhã deste domingo (10), e constataram que a represa, não apresentou qualquer sinal de alteração, o que esclarece as falsas informações que circularam nas redes sociais e aplicativos de mensagens que a barragem teria rompido.



- Avaliando as bordas internas e a saída da comporta, percebemos que não houve uma saída grande de água, pois a vegetação permanece intacta. A própria represa permanece cheia. Se ela tivesse esvaziado, não daria tempo de estar cheia, como está – informou Pedro França, engenheiro da Defesa Civil de Angra.



O secretário de Proteção e Defesa Civil de Angra, Fábio Júnior, e o Relações Públicas da instituição, Lauro Oliveira, e a tenente-coronel Ana Luz, a bordo do helicóptero do Corpo de Bombeiros, fizeram um sobrevoo sobre a região do Bracuí.

- No sobrevoo, conseguimos fazer uma observação sobre todo o rio Bracuí e, conforme constatamos com a nossa equipe de engenharia em campo, vimos que a barragem do Bananal está intacta. A população pode ficar despreocupada, a Defesa Civil está se empenhando ao máximo para trazer segurança e informação confiável à população – frisou o secretário Fábio Júnior.



Em nome do Governo do Estado, a tenente-coronel Ana Luz, garantiu que tudo o que for necessário será feito pela cidade.



- O Governador Cláudio Castro e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, não irão medir esforços e recursos para apoiar na resposta e na reconstrução de Angra dos Reis – concluiu.