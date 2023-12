Acesso ao Quilombo do Bracuí - Divulgação

Publicado 09/12/2023 00:48 | Atualizado 09/12/2023 13:23

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis acaba de decretar situação de emergência em função dos danos causados pelas fortes chuvas que caíram no município (250 mm em 24 horas). O decreto 13.299, publicado no Boletim Oficial nº 1.798 neste sábado (9), será válido por 180 dias. Nesse período, o município fica autorizado a convocar voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre, realizar campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade e autorizar os agentes de defesa civil a entrarem em casas para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação.

Os bairros do Bracuí e Frade, foram atingidos com mais um temporal que caiu na noite desta sexta-feira(8), por volta das 19h. O nível do rio Bracuí subiu e já atingiu as ruas do bairro. Segundo moradores algumas casas foram inundadas pela enxurrada. O acesso ao Quilombo, onde vivem famílias remanescentes, os moradores preferem não arriscar, e estão se abrigando em casas de parentes.







Quilombo do Bracuí é invadido pela lama Divulgação

Um casal de idoso que estava em um asilo privado, no bairro do Bracuí foi a óbito. A morte, provavelmente, por afogamento, foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. A perícia está no local. Outros 25 idosos do asilo foram levados em segurança para o abrigo do Frade. Os corpos serão encaminhados para o IML.

Segunda a Defesa Civil 304 pessoas estão desabrigadas no Bracuí. "O elevado índice pluviométrico, de 250 mm em 24 horas, em conjunto com cheia da maré, provocou uma inundação histórica no bairro Bracuí. Em alguns pontos, a água atingiu a marca de três metros de altura. No momento, 297 moradores estão abrigados na E.M. José Luiz Ribeiro Reseck, no Frade, com todo o suporte das Secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Saúde e Educação. Outras 15 pessoas estão abrigadas na E.M. Regina Célia, no Morro do Carmo, no centro. ".

Com o nível da água nas ruas, invadindo casas, chegando a 3 metros, foi necessário, segundo a Defesa Civil, a utilização de barcos e cordas para o resgate de idosos, acamados, crianças, obesos e animais de estimação. A ação terminou por volta das 5h deste sábado (9).

O transporte dessas famílias para o abrigo do Frade, foi coordenado pela Segurança Pública e contou com dois ônibus, além de veículos da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e populares.



Doações para os desabrigados





Parte debaixo do bairro Bracuí totalmente alagado. A água quase atingindo a Rio-Santos Divulgação A Prefeitura já está recebendo, doações para as famílias atingidas. Água, itens de higiene pessoal, material de limpeza, roupas e lençóis e alimentos não perecíveis poderão ser entregues a partir das 9h, na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, Balneário (Arquivo da Prefeitura).

Uma das casas afetadas, a da família do sr. Manoel ( morador antigo já falecido), a água invadiu.

Parque Mambucaba: nível do rio Perequê assusta motoristas Divulgação/reprodução rede social

O temporal começou pela madrugada de sexta-feira(8) em duas horas de chuva foram registrados 154mm, segundo a Defesa Civil. E a noite novo temporal atingiu a região da costa verde (19h). Rio-Santos foi interditada no km 447 com queda de barreiras e bairros de Angra foram atingidos com temporal. Segundo informações de lideranças do Bracuí , as solicitações dos moradores foram feitas ao 199 e 193; de famílias ilhadas dentro de casa precisando ser resgatadas. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil ficaram a madrugada fazendo o resgate das pessoas que foram levadas para abrigo no bairro do Frade.

Casas do Bracuí sendo invadidas pela água Divulgação

No bairro Camorim as sirenes da Defesa Civil foram acionadas, agora por volta de 0h30. A Defesa Civil pede que famílias de área de risco fiquem atentas as orientações e busquem o ponto de apoio. A falta de energia já está sendo registrada em algumas ruas do bairro. Foram picos de energia, que já foram restabelecidos.

Ainda de acordo com a nota da prefeitura, o primeiro alerta da Defesa Civil foi enviado à população às 14h56, informando da possibilidade de chuva moderada/forte nas próximas horas. Por isso a importância do cadastro para receber as mensagens com avisos e alertas quanto ao cenário meteorológico. É necessário que o morador envie um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens. O serviço é gratuito.

O sábado amanheceu chuvoso, porém com menos intensidade, mas segue o alerta por conta do solo encharcado e previsão de mais chuvas.