Centenas de fiéis acompanharam a imagem da Santa Padroeira em romaria pelas ruas do centro de Angra na manhã desta sexta-feira(8) - Divulgação/PMAR

Publicado 08/12/2023 10:32 | Atualizado 08/12/2023 23:08

Angra dos Reis – Uma mudança na programação da festa em homenagem a Padroeira de Angra dos Reis, Nossa Senhora da Conceição, foi necessária para esta sexta-feira(8) feriado municipal. O mau tempo com previsão de fortes chuvas, neste fim de semana, levou os organizadores a anteciparem a tradicional procissão de final da tarde para manhã de hoje.

A missa solene celebrada pelo Bispo da Diocese de Itaguaí, Dom Paulo Celso, será às 10h. Em seguida, sairá pelas ruas da cidade a procissão solene com as imagens de Nossa Senhora da Conceição, Santa Edwiges e Santa Dulce dos Pobres acompanhadas por banda de música, irmandades e ordens religiosas locais.

A procissão estava programada para o fim da tarde, mas foi antecipada em função da previsão de mau tempo. A sexta amanheceu nublada com ameaça de chuva a qualquer momento. Os festejos têm o apoio da prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

Além da procissão os fiéis podem visitar as tradicionais barraquinhas montadas no espaço utilizado para estacionamento, da Praia do Anil.

Feriado na cidade

Comércio, repartições públicas e agências bancárias não abrem hoje. Restaurantes e bares, lojas conveniências, fast food e shopping o atendimento é normal.