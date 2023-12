Presépio de 60 anos será restaurado e doado para comunidade católica do bairro Monsuaba - Divulgação/PMAR

Presépio de 60 anos será restaurado e doado para comunidade católica do bairro MonsuabaDivulgação/PMAR

Publicado 06/12/2023 17:38

Angra dos Reis - Um presépio que pertencia a Paróquia Santíssima Trindade, em Jacuecanga, está sendo restaurado pela equipe técnica da Secretaria municipal de Cultura e Patrimônio, de Angra dos Reis, na costa verde, e será doado à comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro Monsuaba. O anúncio foi feito após a missa de sábado,(2), pelo pároco Padre Gilberto Stanisce,

"Este presépio tem mais de 60 anos em nossa igreja Matriz e está avaliado em cerca de R$ 27 mil reais. Algumas imagens estavam quebradas e agradecemos a equipe da Secretaria de Cultura que fez esse trabalho de restauração. É um presente para essa comunidade que já abrigou a sede da nossa paróquia no passado quando a antiga Matriz foi transferida para Monsuaba" - concluiu o sacerdote.

O presépio foi montado na igreja para as celebrações do tempo do Advento, que prepara os cristãos católicos para o nascimento de Jesus, popularmente celebrado no dia 25 de dezembro. O presépio chamou atenção de crianças e adultos. O estudante Murilo Trindade Gomes do Couto, (10), ficou encantado.

- Gostei muito do nosso presépio novo, é bem maior que o outro, e ficou muito bonito na nossa igreja. Só falta chegar o Natal para colocar o Menino Jesus na manjedoura - disse o estudante.



- Os presépios fazem parte da tradição do Natal. Parabenizo as nossas servidoras Luciana Praça, diretora de Patrimônio Histórico e Cultural, e Eliana Vicarone, auxiliar de Conservação e Restauro, pelo belo trabalho - concluiu o secretário o Patrimônio, Andrei Lara.

PRESÉPIO

O presépio é um item decorativo de Natal que reproduz o local no qual Jesus Cristo nasceu em Belém. Trata-se de uma popular tradição natalina e pode ser reproduzido em miniatura, mas também em escala de tamanho real. É encontrado em igrejas, shoppings, praças, residências etc.



A Igreja Católica define que o presépio deve ser montado no primeiro domingo do Advento, devendo ser desmontado no dia 6 de janeiro. Essa tradição se consolidou entre os cristãos por meio de São Francisco de Assis, que iniciou a prática no século XIII. Atualmente, o costume de montar presépios está disseminado pelo planeta.