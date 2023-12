Hoje(6) e amanhã(7) no CEA na Praia da Chácara - Divulgação/PMAR

Publicado 06/12/2023 11:01

Angra dos Reis- A Prefeitura de Angra realiza nesta quarta e quinta-feira, dias 6 e 7, a segunda edição do Angra Tech, conferência de empreendedorismo e inovação que reúne startups e especialistas em inovação e negócios. O evento acontece no Centro de Estudos Ambientais (CEA) – Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, Praia da Chácara.

O Angra Tech tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e a inovação na cidade em busca de soluções que alavanquem a economia e inspirem novos empreendedores. O evento conta com palestras, conexões e experiências de networking.

As secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento e Parcerias, responsáveis pela organização da conferência estão à frente da organização. O tema neste ano é “Inovação, Sustentabilidade e Economia do Mar“. A edição destacará os pilares fundamentais da economia na Costa Verde: Economia do Mar, Energia, Turismo, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Empreendedorismo com Inovação.

– A edição deste ano busca promover um encontro entre a inovação e a sustentabilidade, por meio da economia do mar. Depois do sucesso do Angra Tech de 2022, estamos ansiosos para dar continuidade a essa jornada rumo a um novo horizonte e esperamos que esta nova edição seja um marco para o desenvolvimento tecnológico e a sustentabilidade em nossa cidade. Estamos comprometidos com um futuro sustentável em nossa região, e, para isso, contamos com a participação ativa da sociedade para alcançarmos esse objetivo – diz Aurélio Marques, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

No ano passado, o Angra Tech explorou mudanças tecnológicas que têm transformado a maneira como se vive e se faz negócios. Para este ano, a organização do Angra Tech prepara um ambiente estimulante, repleto de atividades inspiradoras, espaços inovadores e exposições que irão encorajar parcerias e o compartilhamento de ideias.

Um dos destaques desta edição é a transformação digital no âmbito da administração pública municipal. Será lançado no Angra Tech o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), um novo sistema de gestão de documentos e processos, 100% digital, com a presença de representantes do Governo do Estado e do Governo Federal.

– As transformações digitais têm que impactar pessoas e a sociedade. A inovação precisa ser uma ferramenta de melhoria de qualidade da vida das pessoas. Um evento como o Angra Tech traz esse debate à tona, para que a gente construa isso coletivamente, entre sociedade, empresas e academia, fortalecendo um ecossistema local de desenvolvimento da cidade – ressalta André Pimenta, secretário municipal de Planejamento e Parcerias.

A programação conta com palestrantes que irão falar sobre transformação digital, ecossistemas de inovação, empreendedorismo, ciência, tecnologia, mentalidade inovadora, dicas de startups, parques tecnológicos e vários cases de sucesso. Mais informações sobre programação, empresas e palestrantes participantes podem ser obtidas no Instagram, em @angratechconference2023 ou no site https://augustoomena.github.io/Site_Angra_Tech_Simples/.